Elezioni: Occhiuto: “Ci sarà il controllo preventivo delle liste da parte dell’Antimafia, c’è l’ok del Parlamento”

“Dalle prossime elezioni ci sarà un controllo preventivo, e dunque prima della presentazione ufficiale, da parte della Commissione parlamentare Antimafia delle liste elettorali. Le Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei deputati hanno dato il via libera a questa proposta di buon senso. E grazie ad una norma transitoria che sono riuscito a far inserire, la misura sarà effettivamente operativa anche per le elezioni regionali che si celebreranno in Calabria: gli elenchi dei candidati andranno, dunque, presentati alla Commissione Antimafia entro 10 giorni dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni. Ringrazio il governo e la collega Annagrazia Calabria, relatrice del provvedimento, che hanno accolto questa iniziativa, e tutti i partiti che hanno dimostrato grande senso di maturità. Il Parlamento si rende protagonista di una bella pagina, per la trasparenza, per avere liste pulite, per una ulteriore garanzia a favore dei cittadini”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.