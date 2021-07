Impresentabili, soddisfazione Wanda Ferro per via libera a controllo preventivo della Commissione antimafia

“L’approvazione del provvedimento che dà il via libera al controllo preventivo da parte della Commissione parlamentare antimafia sulle liste elettorali, già a partire dalle elezioni regionali in Calabria, è motivo di grande soddisfazione”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia.

Continua Wanda Ferro: “Sono felice che – dopo l’iniziale rigetto da parte del sottosegretario Scalfarotto dell’emendamento al decreto Elezioni presentato da me e dal capogruppo di Fdi in prima commissione Emanuele Prisco e la bocciatura da parte dei partiti della maggioranza – siano finalmente maturate in Parlamento le condizioni per l’approvazione, grazie alla condivisione con il collega Roberto Occhiuto. E’ una norma di buonsenso, che aiuterà i partiti a tenere fuori dalle liste i cosiddetti impresentabili, e su cui Fratelli d’Italia sta conducendo da tempo una battaglia anche attraverso proposte di modifica al regolamento della Commissione antimafia. Domani la norma sarà discussa in Ufficio di presidenza della Commissione antimafia per poi passare in plenaria”.