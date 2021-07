L’amarezza di Bordino: “I risultati auspicati quattro anni fa non sono quelli sperati”

“Quattro anni fa come oggi dichiaravo quanto segue e segnando così la celebrazione di uno dei tanti errori della mia attività politica, forse il più eclatante, ma senza rimpianti che non servono specie perché quando si opera con serietà e correttezza, come credo di aver sempre agito, la coscienza resta pulita: “Federazione Popolare per Catanzaro, in appendice all’insediamento oggi 13 luglio 2017 del Consiglio Comunale, rivolge i più affettuosi auguri di buon lavoro ai propri Consiglieri Filippo Mancuso e Demetrio Battaglia e un grande e sincero in bocca al lupo all’amico Francesco Longo – assessore ai LL.PP., che daranno mostra del loro impegno e delle proprie capacità a supporto della maggioranza e del Sindaco Abramo e soprattutto delle attività per la ulteriore crescita culturale e socio economica della nostra amata Catanzaro. (PS: purtroppo i risultati per la mia, la nostra Città non sono stati quelli che auspicavo)”.

E’ quanto afferma Vito Bordino intervenuto nuovamente nel dibattito politico che anima, in questi giorni, la città.