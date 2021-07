Lorenzo Speziali e Frank Mario Santacroce nuovi volti di “Cambiamo la Calabria”

Fruttuoso sotto diverse angolature, il tour elettorale con cui Giovanni Toti, presidente di “Cambiamo”, lo scorso fine settimana ha dato l’avvio in Calabria alla campagna elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali del prossimo mese di ottobre, ha innescato nel movimento nuovi slanci e nuove adesioni. «Nell’occasione – sottolineano Raffaele Mancini, coordinatore provinciale “Cambiamo” di Catanzaro, e il Direttivo catanzarese – abbiamo ulteriormente compreso che c’è la necessità di migliorare la politica calabrese attraverso un percorso culturale e politico che faccia soprattutto leva sulle competenze».

I dirigenti di “Cambiamo” si dicono convinti su un approccio di non si può fare a meno. «Abbiamo deciso che a rappresentarci siano le competenze – affermano -. Se non abbiamo le competenze non riusciremo a gestire bene i soldi del Recovery Fund e tutte le questioni che la politica, per vocazione o per delega dei cittadini, è chiamata a risolvere». A parere di Mancini, del Direttivo “Cambiamo” di Catanzaro e del coordinatore regionale Francesco Bevilacqua, «competenza significa conoscere i problemi, comprenderli, trovare le soluzioni valide e, soprattutto, definitive». Parole, le loro, che vanno in una sola direzione: la formazione politica. «Il nostro sforzo – avvertono – sarà quello di avvicinare le classi professionali e avvalerci del loro sapere». E i matrimoni con le competenze ci sono stati, “benedetti” da Toti in persona nel corso dell’inaugurazione delle sede regionale di Lamezia.

Fra tagli di nastro, analisi dello scenario politico regionale e prospettive future, Lorenzo Speziali e Frank Mario Santacroce hanno ufficializzato la loro adesione a “Cambiamo la Calabria”. Lorenzo Speziali, avvocato e imprenditore «è persona generosa e conosciuta – evidenziano i dirigenti di “Cambiamo” -. È persona di cultura, capace di attente analisi ds cui arriveranno indicazioni utili al nostro progetto in Calabria e nel Catanzarese». Lo farà da una postazione particolare: a Speziali il partito ha affidato la presidenza regionale della Fondazione “Magna Carta”. Diretta dal senatore Gaetano Quagliariello, responsabile Enti Locali di “Cambiamo” e tra i promotori di “Coraggio Italia”, è una struttura dedicata alla ricerca scientifica, alla riflessione e alla elaborazione di proposte di riforma sui grandi temi del dibattito politico. «Siamo sicuri – evidenzia ancora Mancini – che Lorenzo Speziali darà forza a percorsi di formazione politica in grado di imprimere una notevole spinta al partito anche in vista delle imminenti elezioni regionali e, successivamente, delle elezioni comunali a Catanzaro». “Cambiamo la Calabria”, dunque, guarda al futuro. E nel futuro c’è anche Frank Mario Santacroce.

«Già consigliere regionale – rimarcano Mancini e gli altri dirigenti -, giovane avvocato ed amministratore comunale, ha capacità, passione e personalità in grado di arricchire il nostro percorso di radicamento e di attrazione del territorio, nell’ottica di una progressiva affermazione dell’idea che la Calabria tutta può e essere locomotiva per un definitivo rilancio del Mezzogiorno». “Cambiamo la Calabria” ha le idee chiare. Le direttrici sono state tracciate. «Anche grazie al prezioso apporto di Frank Mario Santacroce – conclude Mancini – rafforzeremo l’asse Ionio – Tirreno e la territorialità Lamezia – Catanzaro per dare una mano all’intera».