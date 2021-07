Regionali, Amalia Bruni potrebbe scioglierà domani le riserve

Potrebbe essere domani la giornata decisiva per la candidatura del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. Per domani, infatti, è prevista la risposta definitiva della neurologa Amalia Bruni alla quale la coalizione ha proposto unitariamente la candidatura alla presidenza. La conferma della scelta di Amalia Bruni – la cui candidatura ieri veniva data praticamente per certa – è giunta a conclusione della riunione della serata di ieri e adesso la ricercatrice è chiamata a sciogliere le ultime riserve.

Nel frattempo, le forze che la sostengono – Pd, M5S, Articolo Uno, Psi, Io resto in Calabria, Centro Democratico, Verdi, Repubblicani, Demos, A testa alta, Calabria civica – torneranno a vedersi in modalità on line nel pomeriggio per definire il programma e cominciare a lavorare sulle liste. Quindi, l’ultimo passaggio dovrebbe essere un nuovo incontro con la stessa candidata che comunicherà la sua decisione.