Buoni spesa Covid non usufruibili, la (nuova) denuncia di Stefano Mellea di Fdi

A quindici giorni dal termine ultimo all’utilizzo dei buoni spesa Covid messi in campo dal governo nazionale e distribuiti dai vari comuni per dare alle famiglie indigenti un po’ di aiuto, ancora oggi non sono usufruibili.

Queste le prime parole di Stefano Mellea responsabile provinciale dipartimento politiche sociali di Fratelli d’Italia.

Avevamo denunciato – continua Mellea – la questione tempo addietro, dopo le diverse lamentele e richieste di attenzione da parte dei cittadini catanzaresi. Ci eravamo impegnati fin da subito per rendere nota la questione alle politiche sociali, ma il tutto, fino ad oggi, è stato vano. Sicuramente il cambio di guardia degli assessori avrà fatto perdere l’orizzonte dell’indirizzo politico, ma tutto ciò non giustifica la mancanza del proseguo automatico dell’iter burocratico.

Al nuovo assessore delle politiche sociali – continua il responsabile provinciale del dipartimento di Fratelli d’Italia -, il quale più di tutti è a conoscenza dell’iter burocratico, visto che prima ricopriva il ruolo di consigliere con delega di presidente della commissione politiche sociali, rivolgiamo oggi una nuova richiesta: che la data 31 luglio riportata sul sito del comune di Catanzaro non venga superata senza aver sbloccato prima i buoni e dando la possibilità agli usufruttuari di andare nei negozi aderenti all’iniziativa e fare un po’ di spesa.

Il nuovo assessore indirizzi gli uffici a contattare gli esercenti e li autorizzi a prendere i buoni distribuiti nel corso della pandemia, tutt’ora economicamente coperti, altrimenti – conclude Mellea – che venga reso noto se i soldi sono finiti e sopratutto venga spiegato ai cittadini dove sono stati impiegati.