Comune Botricello, il sindaco fa il punto a un anno della conclusione del mandato

A quasi un anno dalla fine del mandato politico amministrativo – scrive il sindaco di Botricello Michelangelo Ciurleo– è mio dovere come Sindaco rendere noto ai nostri concittadini le azioni fatte durante questa legislatura, nella convinzione che buona parte degli impegni previsti dal programma elettorale sono stati rispettati.

Va evidenziato che questa Amministrazione ha ereditato una drammatica situazione finanziaria a causa del dissesto economico dichiarato dalla precedente amministrazione, con un debito di circa 18 milioni di euro che ne ha pesantemente condizionato e limitato il percorso, impedendo molte volte la normale azione amministrativa.

Ma nonostante le difficoltà economiche e le carenze di risorse umane, grazie all’impegno di tutta la maggioranza e dell’apparato burocratico interno si è riusciti a far fronte a tante criticità e dare risposte ai bisogni dell’intera comunità.

Dal momento dell’insediamento di questa amministrazione oggi viviamo una condizione migliore del recente passato, con cantieri visibili e molti in arrivo.

La macchina comunale è più efficiente, i servizi resi ammontano a milioni di euro, con ricadute positive anche sul lavoro.

Il risultato prevalente è quello di una comunità che può tornare a pensare il proprio futuro in chiave positiva mettendosi dentro progetti che qualche anno fa sarebbe stato impossibile coltivare.

Lo sforzo oggi necessario per la nostra cittadinanza è di una programmazione che parta da quello che è stato possibile fare e che proietti positivamente Botricello nell’immediato e nei prossimi anni.

Aldilà dei risultati ottenuti, riteniamo comunque che i tempi siano ora maturi per programmare e affrontare il futuro.

Questa maggioranza nella sua interezza vuole essere protagonista per continuare il percorso virtuoso avviato anche per i prossimi cinque anni e fin da ora vogliamo intraprendere con chiunque un confronto concreto e scevro da personalismi sul futuro politico – amministrativo della nostra cittadina.

Il tutto, ovviamente tenendo conto della storia, dell’esperienza e della progettualità che ogni soggetto o gruppo può proporre, ed alla quale poi va data una sintesi con un progetto credibile, semplice e realizzabile di buona amministrazione.

Oramai i contesti politici, economici e sociali hanno subito una evidente evoluzione, certamente nel Paese ma anche nella nostra cittadina, e in tutto il mondo i cambiamenti in atto impongono nuovi approcci e nuove risposte a problemi, esigenze e preoccupazioni diverse da quelle conosciute e affrontate anche solo nel recente passato.

Per questo motivo l’ambizione non può che essere quella di costruire un programma con profili decisi di innovazione e che proietti con coraggio lo sguardo al futuro.

Il messaggio va a tutti coloro che vorranno dialogare con noi e contribuire ad un percorso di crescita, sviluppo e centralità per Botricello.

Il nostro percorso cercherà di includere ancora, perché il perimetro della nostra maggioranza e delle nostre idee non è chiuso.

La coesione maturata finora, che tra trovato una costante conferma anche nell’azione di Giunta e nel gruppo consiliare in questo mandato, rappresenta un punto di partenza solido sia in termini di valori condivisi che di metodologia di confronto, da cui partire però per confrontarci con tutte le forze civiche, politiche, del volontariato e dell’associazionismo che vorranno aprire con l’attuale maggioranza un dialogo costruttivo sul futuro di Botricello.

Nel corso di questi anni fuori dal perimetro della maggioranza sono nate e sono cresciute esperienze interessanti.

Anche gli stimoli e i contributi che possono giungere anche da chi oggi non appoggia questa amministrazione rappresentano un patrimonio potenziale per Botricello che sarebbe sbagliato non esplorare.

Vogliamo mandare un segnale forte di unità e rilancio dell’azione politica dell’attuale maggioranza per la costruzione di una proposta ambiziosa e di alto profilo per i prossimi anni, tenendo ben presente il ruolo del nostro gruppo che ha bene amministrato in questi anni.

C’è pertanto la volontà di avviare un confronto serio e aperto e non condizionato, ma tutto rivolto concretamente a proposte e programmi per il bene di questo territorio”.

Il primo cittadino ha poi elencato “in modo sintetico l’attività e i principali risultati ottenuti da parte di questa maggioranza in questi primi quattro anni di mandato politico.

Dopo oltre vent’anni di precariato siamo riusciti a stabilizzare i lavoratori socialmente utili (LSU) in servizio presso il nostro comune.

Sono stati potenziati tutti gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico, da anni carente della figura Dirigenziale, che oggi grazie all’espletamento di un concorso pubblico è stato dotato di due nuovi dirigenti.

Si stanno avviando le procedure per l’attribuzione delle mansioni superiori del personale afferente all’ufficio Tributi e dell’ufficio Suap.

Abbiamo previsto la prossima assunzione di tre operatori di Polizia Municipale.

Inoltre è stata prevista la formazione professionale di tutto il personale dipendente.

Abbiamo avviato un percorso di riqualificazione del territorio con una serie di interventi per la realizzazione di nuove opere, per la messa insicurezza simica e idraulica del territorio, per migliorare la viabilità e per la rifunzionalità del patrimonio pubblico esistente.

Sono stati effettuati importanti interventi per il riefficentamento dell’impianto di depurazione e delle reti fognarie.

Il dato sulla raccolta differenziata dei rifiuti è passato dalla soglia minima del 12 % dell’anno 2017 a circa il 59 % dell’anno 2020.

E’ stato già istituito il Portale Amianto sul sito web del Comune per favorire la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio.

In ambito di bonifica delle aree degradate, riveste particolare importanza l’allontanamento di 200 tubi abbandonati da oltre 30 anni sull’area antistante il depuratore comunale.

Tra i principali obiettivi anche la definizione del PSC (Piano Strutturale Comunale) necessario per un adeguato sviluppo urbanistico di pianificazione del territorio.

Abbiamo avviato un cammino di cultura dello sport volta alla valorizzazione e all’incremento delle competizioni individuali e di squadra attraverso la manutenzione delle strutture sportive.

Sul turismo sono state avviate azioni di promozione e di potenziamento dei servizi con particolare attenzione rivolta al litorale botricellese, concentrando ogni sforzo per garantire efficienza, qualità e servizi finalizzati a favorire e potenziare le attività di accoglienza per stimolare ogni iniziativa dei privati.

Per le scuole sono stati impegnate importante risorse economiche per la sistemazione e la messa in sicurezza di tutto il patrimonio edilizio che garantirà la sicurezza e il benessere della nostra popolazione scolastica.

Opere completate e/o iniziate:

• Efficientamento energetico e tecnologico scuola materna via Aldo Moro (€. 311.775);

• Rifacimento tetto del Palazzetto dello Sport (€. 144.500);

• Realizzazione strada Loc. Santa Maria (€. 215.247);

• Adeguamento normativo area di gioco Palazzetto dello Sport (€. 70.000)

• Messa in sicurezza idrogeologica Via Ferrovia (€. 70.000);

• Sistemazione piazza Pertini (€. 23.000);

• Messa in sicurezza fosso Case Rosse (€. 1.990.461);

• Videosorveglianza (€. 368.000);

• Nuova sala mensa scuola dell’infanzia Via A. Moro (€. 101.000);

• Nuovi Loculi Cimiteriali (€. 68.047)

• Impianto antincendio Scuola per Botricello Superiore (€. 49.935);

• Adeguamento impianti Scuola Media Via Rinascimento (€. 426.282, gara d’appalto in corso)

• Lavori mitigazione rischio frane abitato di Botricello Soprano (€. 986.854, gara d’appalto in corso);

• Nuova strada Viale Europa (€. 70.000);

• Realizzazione parco giochi bimbi (€. 40.000);

• Realizzazione Anfiteatro area ex scaricatoio (€. 41.000);

Opere già assegnatarie di finanziamento:

• Messa in sicurezza dell’abitato dal rischio idrogeologico (€. 2.400.000);

• Lavori di sistemazione capannone PIP (€. 20.000);

• Contributo per redazione progetto canali a monte della SS 106 (€. 200.000, gara d’appalto in corso);

• Messa in sicurezza viabilità di Via Nazionale e Via Ilaria Alpi (€. 140.000);

• Nuovi interventi a completamento pubblica illuminazione (€. 262.000);

• Parco Giochi “Aroca”viale Europa(€. 41.000);

Partecipazione a bandi pubblici Statali e Regionali con richieste di finanziamento:

• Bando interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (importo richiesto €. 1.000.000);

• Adesione ai Contratti Integrati di Sviluppo (CIS) per l’adeguamento del Palazzetto Sport, Piscina Coperta, campo polivalente (importo richiesta €. 1.781.607).

• Bando per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie progetto sistemazione Campo Sportivo (importo richiesto €. 558.349);

• Bando contributi per interventi sulla viabilità progetto “Tangenziale ovest – by pass Centro abitato” (importo richiesto €. 2.800.000);

• Bando contributi per Realizzazione di una Scuola dell’Infanzia in Marina di Bruni (importo richiesto €. 1.323.638);

• Bando contributi per ottimizzazione rete fognaria ai fini della depurazione (importo richiesto €. 3.210.000);

• Bando Piano di Sviluppo e di Coesione. Interventi nel settore della depurazione “adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione acque reflue” (importo richiesto €. 450 000)”