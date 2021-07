Forza Italia: ‘Sempre presenti in Consiglio comunale quando occorreva mantenere il numero legale’

“In merito ai lavori del Consiglio comunale che si è svolto nel pomeriggio di martedì 13 luglio, il gruppo di Forza Italia precisa che le assenze individuali riscontrate in assemblea, con l’eccezione di Manuela Costanzo, sono state motivate da impegni personali o lavorativi, in parte comunicati tramite apposita giustifica consegnata all’ufficio di presidenza del Consiglio”.

“Forza Italia ribadisce che il suo apporto alla maggioranza guidata dal sindaco Sergio Abramo – ha sottolineato anche la capogruppo Giulia Procopi – non è mai venuto meno, come dimostrato dal fatto che, ogni volta che in Consiglio c’è stato bisogno dei numeri del gruppo azzurro, quest’ultimo ha sempre risposto presente, in maniera compatta e con massimo senso di responsabilità, soprattutto durante le fondamentali fasi di redazione e approvazione del Bilancio”.

“Vale la pena ricordare, inoltre, che Forza Italia è sempre stata presente in aula quando c’era bisogno di mantenere il numero legale o approvare le delibere. La costante attenzione riservata a Forza Italia dai media dimostra la concretezza dell’operato del gruppo all’interno dell’amministrazione. Si ribadisce, tuttavia, che le assenze registrate martedì sono state causate da motivazioni esclusivamente personali o lavorative, di certo non politiche”.

(immagine d’archivio)