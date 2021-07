Il Nuovo centrosinistra: prima i valori, poi il programma e solo dopo il consenso

Se le cose nella primavera 2022 andranno come sono prospettate oggi, Catanzaro del centrosinistra potrà considerarsi la controprova postuma di cosa sarebbe potuto succedere su scala regionale qualora lo stesso esperimento si fosse realizzato alle elezioni che allora le avranno precedute di una manciata di mesi. C’è un tavolo del centrosinistra catanzarese che sembra del tutto alieno dalle tattiche personalistiche e dal verticismo carbonaro che ha contraddistinto l’analoga esperienza dei fratelli maggiori. Non per niente ha il vezzo e pare anche l’orgoglio di chiamarsi puntigliosamente Nuovo Centrosinistra, che in sigla dovrebbe essere reso Ncs senza timori di apparire come la versione progressista e movimentista del già sperimentato Ncd di alfaniana memoria. Anzi, ciò che si prefissano i suoi rappresentanti è proprio andare in direzione contraria a quanto la destra ha combinato a Catanzaro negli ultimi vent’anni quasi tutti a trazione Abramo.

Al tavolo della conferenza stampa convocata per illustrare la Carta dei Valori sulla quale si norma e si uniforma la coalizione in vista delle elezioni comunali 2022 siedono con pari dignità e uguale tempo di esposizione Salvatore Passafaro coordinatore dei circoli Pd, Gregorio Buccolieri segretario cittadino Psi, Domenico Varano Meetup 5Stelle Catanzaro, Nicola Chiriano Cambiavento, Rosaro Bressi Catanzaro Vivace, Gaetano Reina lead Volt Catanzaro, mentre in sala è presente, spettatrice più che interessata Rita Militi coordinatrice di DeMa Catanzaro. Insomma, il centrosinistra allargato ai movimenti, la chimera inseguita in regione in questi mesi di pandemia e di smarrimento, sembra volersi materializzare sui Tre colli su un progetto, dice Passafaro, che vuole prevalere sui personalismi: “Si lavora per una coalizione unitaria, plurale e inclusiva di tutte le forze progressiste in contrapposizione al mondo del trasformismo che caratterizza la città di Catanzaro. Come d’altra parte ci ribadiscono a ogni Consiglio comunale le stesse forze della maggioranza e lo stesso sindaco Abramo quando in un’intervista afferma che la maggioranza è ormai diventata uno sfogatoio”. Ovvero, traduce il coordinatore Pd, di tutto di parla meno che di problemi concreti. Dà un piccolo saggio dei 47 progetti non realizzati sui 49 indicati nel programma di Abramo nel 2017 prima di indicare una via d’uscita: la creazione di una nuova classe dirigente moderna, presentabile e con elevata eticità nella gestione della cosa pubblica.

“Ci vuole coraggio – dice da parte sua il socialista Buccolieri -. Telefona molta gente ai nostri numeri offrendo disponibilità e candidatura, anche consiglieri dell’attuale maggioranza insoddisfatti e delusi. Rispondiamo che la coalizione è aperta a tuti coloro che si riconoscono nei nove punti della carta. Per noi i valori vengono prima del consenso. Prima i valori poi il progetto e su questo si chiede e si misura il consenso: “Non tutto è perduto. Il riscatto piò essere immediato se ripartiamo dalla cognizione degli errori del passato e ne facciamo tesoro”. C’è tra il pubblico il leader di Cambiavento, Nicola Fiorita, forse l’esemplificazione malgrado lui del cumulo di errori del recente passato.

La coalizione lavora per non perversare nel diabolico, limando e allargando in direzione di una nuova stagione che porta l’evidenza dell’ingresso nel perimetro di alleanze del Movimento 5stelle. “La volta scorsa il nostro risultato elettorale è stato molto ridotto rispetto alle aspettative. Andammo da soli, ma ora è tutto cambiato, il Movimento ha cambiato volto, si è radicato nel territorio introno al nuovo leader Giuseppe Conte”, dice Domenico Varano del Meetup 5stelle Catanzaro. Nicola Chiriano di Cambiavento sfrutta la metafora calcistica dell’Italia vincente a Wembley, della squadra che ha la meglio sui personalismi e sui tatuaggi identitari: “Si pensa e si immagina una città che guarda al futuro”. La coalizione può ancora allargarsi. Chiriano pensa ai Socialisti Democratici presenti in Consiglio, mentre da parte di Rosario Bressi che ha da poco fondato “Catanzaro Vivace” una lancia viene spezzata in favore del mondo del Terzo settore che ha avuto il merito di essere il vero collante in questi mesi in cui il degrado economico sociale e culturale delle periferie si è accentuato. Lo dice da “catanzarese del Sud” o, se si preferisce, da “terrone catanzarese” abitante delle periferie. Anche i giovani hanno i loro problemi di inclusione in una città che invecchia in modo preoccupante.

Lo sa Gaetano Reina di Volt, il partito transnazionale che ha trovato punto di repere anche a Catanzaro, città “dove una ragazza al rientro dagli studi si è ritrovata a parlare con i vecchi amici che sembravano avere tutti 50 anni”. La mancanza di prospettive, quindi, come male endemico sintomo dell’assenza di visione su quale città immaginare nel prossimo futuro. Sembra esserci molta carne al fuoco, insomma, in questo Nuovo centrosinistra catanzarese.

Per la verità, manca ancora la cosa più visibile, per non dire proprio la più importante. Non c’è ancora il nome del candidato sindaco. Non se ne parla prima delle elezioni regionali, concordano tutti. “Ma una cosa è certa – assentono unanimi -. Il candidato sindaco uscirà dalle forze che compongono questo tavolo, anzi, per essere più precisi, da coloro che parlano al tavolo della coalizione”. Un avvertimento non troppo velato per bandire fin da subito tentativi di intromissione degli apparati e da soluzioni tanto pasticciate quanto preconfezionate. Ultima annotazione su Italia Viva, partito presente in diverse ultime uscite pubbliche della coalizione ma assente questa mattina alla sala concerti del Comune. Il colloquio con Italia Viva continua, assicura Passafaro. Ma accanto a lui, l’eco fornita da Varano del Meetup non è del tutto assonante: “Se Italia Viva a Catanzaro ha lo stesso atteggiamento che sta tenendo il partito di Renzi a Roma, abbiamo un problema”.