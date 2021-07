Regionali, Bruni: “Riportare i giovani a lavorare in Calabria è un impegno prioritario”

“L’impegno primario e’ riportare i giovani a lavorare in Calabria, abbiamo bisogno di ringiovanire la nostra societa’ e ridare fiducia nel domani. Abbiamo bisogno di aprire per le nostre Universita’ strade privilegiate in Calabria per i nostri giovani laureati”.

Lo afferma la candidata del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria Amalia Bruni anticipando i temi della campagna elettorale dopo avere sciolto le riserve sulla candidatura. “E la nostra sicurezza – prosegue – riparte indiscutibilmente dalla possibilita’ di garantire una altissima qualita’ della salute nel nostro territorio, con un efficace impegno ambientale che dobbiamo perseguire con una estenuante forza di cambiamento, ma anche con la riorganizzazione ed un efficientamento delle funzioni sanitarie nel complesso quadro geografico della Calabria. La riorganizzazione dei trasporti, una nuova rete di cooperazione agricola e poi la condivisione con i comuni ai quali dobbiamo fornire una efficace infrastruttura progettuale ed operativa se vogliamo che vadano davvero avanti sono le altre questioni imprescindibili del nuovo corso che dobbiamo perseguire. L’informatizzazione e le reti saranno la nuova risorsa che la Calabria dovra’ giocare fino in fondo.

L’utilizzo costante delle risorse del Recovery Fund italiano a noi dedicato sara’ la scommessa dei prossimi 5 anni. Inutile dire che dovremo attrezzarci alla bisogna perche’ oggi le condizioni organizzative della Calabria non ce lo consentono. Per questo ci servono le migliori risorse umane e la piu’ efficiente riorganizzazione possibile. Non ci potra’ essere spazio per personalismi e prime donne, pennacchi e fantasie ma sara’ con l’impegno condiviso che potremo aiutare la Calabria a risalire da questa profonda difficolta’. La prima cosa che chiedo oggi a tutte le donne e gli uomini del centro sinistra ma anche a tutti i cittadini Calabresi pertanto e’ di ricominciare a volersi bene, riducendo la conflittualita’ e riprendendo la strada virtuosa del rispetto della persona ed ancor di piu’ il rispetto per tutto il nostro territorio. Dovremo valorizzare le tante cose buone che in Calabria ci sono ma vivono isolate quasi a difendersi l’uno dall’altro. Ri-Costruiamo con i cittadini Calabresi la voglia dell’impegno in prima persona ed il gusto del voto. Ho ricevuto in questi giorni infiniti attestati di nuova voglia di tornare a votare per determinare scelte”.

“I Calabresi – conclude Amalia Bruni – sono un po’ piu’ avanti della politica politicante e noi a loro vogliamo ridare fiducia, prospettive esperanze. Per tutti questi Calabresi ho accettato questo faticoso ed entusiasmante impegno in politica. Sono qui”.