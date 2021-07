Regionali, D’Ippolito: “Candidatura Amalia Bruni cambia il quadro”

«La candidatura di Amalia Bruni cambia il quadro politico delle elezioni regionali». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che spiega: «Se il centrodestra pensava di avere già vinto, con la presenza di Amalia Bruni deve rivedere i propri piani, considerati il prestigio della candidata, le sue capacità personali, il suo spessore morale e la sua umanità».

«Inoltre, la figura della dottoressa Bruni – prosegue il parlamentare 5 Stelle – attrae tutto un elettorato di centrosinistra che vedeva in de Magistris l’unico candidato di riferimento. La nostra candidata, che conosco e con cui ho combattuto battaglie per la sanità pubblica, è in grado di allargare la coalizione di centrosinistra alle forze riformiste, progressiste e moderate che cercano l’alternativa ad una destra di potere priva delle qualità qualità per gestire le risorse europee destinate alla ripresa».

«Adesso bisogna costruire attorno alla nostra candidata un progetto politico fatto di spirito di squadra, capacità, intelligenze, giovani e progettualità, per garantire – conclude D’Ippolito – un futuro di stabilità e diritti a tutti i cittadini calabresi».