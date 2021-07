Salute mentale e realtà contemporanea, se ne parla a Girifalco

La senatrice Silvia Vono prenderà parte oggi, giovedì 15 luglio, alle ore 17, presso l’aula magna della scuola media in via De Amicis a Girifalco, all’incontro sul tema “Salute mentale e realtà contemporanea. Riflessioni su un sistema per la salute mentale universale, inclusivo e partecipato“.

Dopo i saluti del sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, interverranno: Biagio Arcidiacono, dirigente biologico Asp 5 presidio ospedaliero di Locri; Maria Vittoria Barbieri, avvocato; Rosina Manfredi, Direttore Salute mentale e dipendenze e Direttore CSM Lamezia Terme; Salvatore Ritrovato, Direttore delle strutture residenziali psichiatriche di Girifalco; Peppino Masciari, Direttore della Soc. Medicina di urgenza e Direttore del Dipartimento Emergenza Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro; Rosaria Brancati, Presidente CASM di Catanzaro.