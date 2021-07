Lega Giovani Catanzaro: anche in rione Fortuna è allarme cinghiali

Non è certamente un fatto nuovo, – scrive la Lega Giovani della provincia di Catanzaro- non è sicuramente una battaglia che nasce ora, ma purtroppo il problema non è stato risolto.

Località “Fortuna” a pochi chilometri dal mare, un quartiere denso e popolato, anche da studenti universitari per via della vicinanza all’UMG. Fatto noto è la voglia di cambiamento della Lega Giovani Calabria, che in questa stessa settimana ha trattato l’argomento nella parte Nord della Calabria, a Luzzi. Vorremmo aggiungere solamente una cosa. La battaglia che la Lega Giovani Calabria porta avanti non è solo per tutelare la sicurezza dei cittadini, ma anche per rispetto della Si.Eco.Spa, l’azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti e della raccolta differenziata nel Catanzarese.

I cinghiali, stante la loro natura, nel tentativo di cibarsi rompono non solo i contenitori che ci sono stati forniti per la raccolta differenziata, ma anche il loro contenuto, con l’evidente conseguenza di lasciare tutta l’immondizia disseminata per le strade del quartiere.

Abbiamo raccolto molte lamentele in merito, i cittadini del quartiere sono stanchi, sia perchè temono per la loro incolumità che per il danno economico legato alla rottura dei contenitori dell’immondizia.

Confidiamo dunque, nell’ascolto degli enti locali e della pubblica amministrazione tutta, affinché nel quartiere fortuna torni la tranquillità nelle ore notturne”.