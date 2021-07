Oggi a Soverato il politico Riccardo Nencini presenta il suo libro su Matteotti

La passione dell’uomo politico, la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di un grande eroe italiano. La vita di Giacomo Matteotti è al centro del romanzo storico “Solo” del senatore Riccardo Nencini – Presidente della Commissione pubblica istruzione e beni culturali – che sarà presentato oggi sabato 17 luglio, alle ore 18.30, a Soverato sulla terrazza sul mare in piazza Don Giovanni Gnolfo. All’appuntamento interverrà anche la senatrice Silvia Vono.

Giacomo Matteotti è stato il primo vero antagonista di Mussolini, ed è stato il fantasma che ha aleggiato sul Fascismo per tutta la durata della dittatura.

In “Solo” Riccardo Nencini ricostruisce, in forma romanzesca, l’infanzia, le prime esperienze politiche, gli amori, le amicizie, la militanza comune con Mussolini nel Partito socialista, e i giorni drammatici della durissima opposizione al Fascismo nascente, opposizione che gli costò la vita. Il risultato è un romanzo di ampio respiro, epico e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi.