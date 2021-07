Girifalco, Donofrio e Signorello aderiscono al Partito Democratico

Nei giorni scorsi, a Girifalco – fa sapere il Pd provinciale – si è tenuto un incontro tra il segretario provinciale del PD, Gianluca Cuda, il presidente Michele Drosi e i due consiglieri comunali, Mario Donofrio, già sindaco, e Teresa Signorello, i quali hanno manifestato la volontá di aderire al Partito Democratico, del quale condividono il percorso politico portato avanti dal nuovo segretario nazionale, Enrico Letta e l’impegno profuso dal partito provinciale per rilanciare sui territori e più in generale l’iniziativa politica e organizzativa.

Cuda e Drosi hanno espresso apprezzamento per le scelte di Donofrio e Ligurello, convinti che con la loro presenza e il loro dinamismo, il partito di Girifalco e di tutta la zona, riuscirà a registrare un allargamento della base elettorale e un incremento delle adesioni per rendere più forte e più grande il campo dei democratici.

Nelle prossime settimane si terrá una conferenza stampa e una pubblica assemblea per avviare una nuova fase e per programmare incontri e iniziative sui temi che in questo momento sono all’ordine del giorno del dibattito politico nel Paese, nella regione, e anche a livello locale.