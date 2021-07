Letta in Calabria a sostegno della candidata del centrosinistra

“Enrico Letta sabato sarà in Calabria per dare il via alla campagna elettorale del Partito democratico calabrese, al fianco della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria Amalia Bruni, con cui in apertura terrà una conferenza stampa a Gizzeria, all’hotel Marechiaro”. Lo afferma Stefano Graziano, commissario del Partito democratico della Calabria.

“Le altre tappe della giornata – prosegue – prevedono una visita alla ‘Fattoria della Piana’, cooperativa di allevatori e di trasformatori che operano tra tradizione e innovazione, un esempio unico nel Mezzogiorno d’Italia, ed un incontro con don Pino Demasi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, con il giornalista Michele Albanese e con l’imprenditore Nino De Masi, da anni sotto scorta per non essersi piegati alla ndrangheta. Subito dopo, il segretario Letta, accompagnato dal consigliere regionale Nicola Irto, visiterà il Noel di Reggio Calabria, laboratorio naturale di ingegneria marittima diretto dal prof. Felice Arena, per poi trasferirsi al “Pepy’s beach” dove alle 18.30 presenterà il suo libro “Anima e Cacciavite” insieme alle associazioni studentesche ‘Themis’ e ‘Ares’ dell’Università Mediterranea e alla presenza del gruppo dirigente del Partito democratico calabrese. In serata, Enrico Letta farà visita al meraviglioso borgo marino di Scilla, al fianco del sindaco democrat Pasqualino Ciccone”.