Andrea Prete presidente nazionale Unioncamere: congratulazioni da Camera Commercio Catanzaro

Nella giornata di mercoledì 21 luglio, a Roma, l’Assemblea generale di Unioncamere ha eletto il suo nuovo presidente, Andrea Prete, che succede a Carlo Sangalli. Dalla Camera di Commercio di Catanzaro, rappresentata in assemblea dal Commissario straordinario Daniele Rossi e dal segretario generale Bruno Calvetta, giungono al neo presidente gli auguri di buon lavoro: «Congratulazioni al presidente Prete per la sua elezione alla guida di Unioncamere – – scrivono Rossi e Calvetta in una nota diffusa alla stampa –. In questi anni, da vicepresidente, Andrea Prete ha dimostrato attenzione e sensibilità alle vicende che hanno interessato l’Ente camerale catanzarese, circostanza che ci ha permesso di apprezzarne le qualità umane e professionali.

La sua presidenza nasce nel pieno di un periodo complesso per l’intero sistema produttivo nazionale, un momento un cui Unioncamere e il mondo delle Camere di Commercio devono lavorare assieme per offrire un sostegno concreto al tessuto produttivo che sui territori necessita di strumenti importanti per ripartire. Non ci sono dubbi che, sotto la guida del presidente Prete, il sistema camerale possa incidere in maniera significativa e positiva sul futuro delle imprese. Auguri di buon lavoro, dunque, al presidente Prete: nell’Ente camerale di Catanzaro troverà ampia disponibilità alla collaborazione».