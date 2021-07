Pitaro aderisce al Pd. Gli impegni della federazione di Catanzaro illustrati da Cuda e Drosi

Nei giorni scorsi, a Catanzaro, si è tenuto un incontro tra il segretario provinciale del Pd Gianluca Cuda, il presidente del Pd Michele Drosi ed il consigliere regionale Francesco Pitaro che ha aderito al Pd dopo avere, per circa due anni di legislatura, svolto un intenso lavoro istituzionale in piena sinergia col Gruppo del Pd in Consiglio regionale.

Francesco Pitaro condivide da tempo il percorso riformista ed il progetto politico tracciato dal nuovo segretario nazionale Enrico Letta, nonché l’impegno profuso dal partito provinciale sul territorio, e segnatamente nell’area centrale della Calabria, attraverso un’iniziativa politica e organizzativa incisiva ed efficace. Gianluca Cuda e Michele Drosi, oltre ad esprimere un sincero apprezzamento per l’ impegno dispiegato da Pitaro dai banchi dell’opposizione nell’Assemblea legislativa della Calabria e per le scelte compiute dal consigliere regionale, si è detto convinto che la strada, già imboccata nei mesi scorsi dal Pd, tesa a realizzare un allargamento e un maggiore coinvolgimento di forze, soggetti collettivi e singole personalità politiche, sta iniziando a dare i suoi frutti.

“In tal senso, Francesco Pitaro saprà arricchire, con la sua presenza reattiva e il dinamismo propositivo nel fronteggiare le emergenze calabresi di cui dà quotidianamente prova, di più e meglio il Pd provinciale e regionale. Non solo attraverso un ampliamento del consenso elettorale, ma anche attraverso il contributo di idee e di proposte per rendere più forte, attrattivo e competitivo il campo dei democratici del nostro territorio”.

Nelle prossime settimane, si terranno una conferenza stampa ed un’ assemblea pubblica per avviare una nuova fase e per programmare incontri e iniziative sui temi di più stringente attualità nel dibattito politico del Paese, della regione e a livello locale. “Per l’immediato, a nome del Pd di Catanzaro, un auguro sincero di buon lavoro, anche in vista della campagna elettorale per la Regione, al consigliere Francesco Pitaro che, siamo sicuri, saprà essere un intelligente valore aggiunto ed un solido riferimento istituzionale e politico per il Pd e per le nostre comunità”.