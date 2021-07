Il commissario regionale del Pd: “Amalia Bruni è l’unica opportunità di cambiamento per la Calabria”

“Amalia Bruni è l’unica opportunità di cambiamento per la Calabria, un cambiamento strutturale e culturale e non semplicisticamente di nomenclatura”.

Lo dichiara Stefano Graziano, commissario regionale del Pd.

“Il Partito Democratico della Calabria -continua Graziano- apre oggi insieme al segretariouna campagna elettorale incentrata sui temi e sulle questioni che interessano la vita quotidiana del calabresi. Faremo presto, insieme al segretario nazionale che tornerà, una grande assemblea con i circoli e i militanti per coinvolgere tutti i territori e rilanciare il partito oltre le regionali. Siamo in cammino, per battere le destre e il duo Spirlì-Occhiuto chiediamo a tutti di sostenere la coalizione di centrosinistra con Amalia Bruni presidente”