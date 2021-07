Passarelle Lido, Longo: “Dove non sono state montate non era possibile farlo”

“Le passerelle per la discesa a mare montate dall’amministrazione comunale – scrive in una nota stampa l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo – sono cinque, delle quali tre nel quartiere Lido e due in zona Giovino. Al fine di evitare strumentali e inutili polemiche, preciso che dove non sono state montate le passerelle è stata ravvisata l’impossibilità, da progetto, di realizzarle. Ciò non toglie che insieme agli uffici valuteremo l’opportunità per la prossima stagione balneare – ove possibile – di prevedere interventi ad hoc per le passerelle nei tratti in cui la doppia scalinata per la scesa a mare è sprovvista di scivoli”.