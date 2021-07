Lavoro, Bruni: ‘Situazione drammatica in Calabria, serve una svolta vera’

“É drammatica la situazione occupazionale con dati che continuano a peggiorare nella nostra Regione.

E la cosa preoccupante è che questa giunta regionale non è in grado di dare neppure una speranza per invertire la tendenza, soprattutto per i giovani il cui futuro è sempre più lontano dalla loro terra”.

L’analisi impietosa e purtroppo realistica è di Amalia Bruni, candidata alla guida della Regione per il centrosinistra che ha commentato la situazione lavoro da Siderno dove ha partecipato alla manifestazione organizzata con la presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil che hanno dialogato con i direttori delle testate giornalistiche calabresi.

“Bisogna rimboccarsi le maniche, chiedere aiuto a tutti e rendere, come sto facendo io, la vicenda calabrese una questione nazionale.

Dobbiamo puntare a ripristinare la legalità per poter mettere in campo idee che producano posti di lavoro soprattutto per i giovani, bisognerà fare di tutto per trattenerli qui, di concerto naturalmente con sindacati e imprese”.