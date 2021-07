Centrosinistra, al via il 2 agosto la campagna elettorale guidata da Amalia Bruni

“E’ stata una call svolta in un clima sereno e costruttivo con la massima condivisione tra tutte le componenti della coalizione di Centrosinistra dove ognuno ha messo a disposizione idee e strategie da realizzare in campo per battere la destra”. È soddisfatta Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione dopo la riunione, svolta via call con tutte le forze e i movimenti che compongono la sua coalizione.

“Ho chiesto a tutti di accelerare per la stesura di un programma politico da sottoporre agli elettori mentre abbiamo deciso che l’apertura della campagna elettorale ci sarà lunedì sera due agosto alle ore 21 sul lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme”.