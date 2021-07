Io donna, la Calabria che vorrei: ecco come partecipare al sondaggio di Forza Italia

“Io donna, la Calabria che vorrei”. Il questionario di ricerca valutazione – indagini e sondaggi sul parere delle donne al fine di individuare prospettive future – potrà essere redatto anche a nel quartiere Lido, sul lungomare Pugliese nei pressi della Terrazza Siliceti. La coordinatrice comunale Giusy Pino in collaborazione con la coordinatrice regionale Maria Jose’ Caligiuri e nazionale Catia Polidori, allestirà un gazebo del movimento femminile Azzurro Donna di Forza Italia il primo agosto dalle 17,30 alle 21 dove tutte le donne oltre a valutare le proposte del movimento in in termini di programmazione regionale potranno dare un contributo personale in base alle proprie esigenze e ai bisogni non soddisfatti. Azzurro Donna intende essere in linea col recovery fund per attivare nella giusta direzione i fondi di recupero per la ripresa, che sono necessari e urgenti, per far fronte alla crisi scatenata nel 2020 dal coronavirus.

“Al termine del sondaggio le proposte raccolte verranno consegnate al candidato a presidente On. le Roberto Occhiuto per arricchire un programma di rilancio come già iniziato dalla nostra amica già Presidente Jole Santelli che tanto amava la meravigliosa e difficile terra di Calabria”.