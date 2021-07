Candidata centrosinistra Amalia Bruni incontra il vescovo di Lamezia Schillaci

“E’ stato un incontro molto bello, intimo, a tratti commovente quello che ho avuto con sua Eccellenza Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. Ho avuto modo di parlare a lungo e di esprimere al nostro Vescovo tutte le mie preoccupazioni per i problemi della nostra Terra, per la sfiducia della gente nei confronti delle istituzioni e della politica e per questo stato di grande difficoltà nella quale ci troviamo”. È visibilmente contenta Amalia Bruni, la candidata del Centrosinistra dopo circa un’ora di colloquio con don Schillaci.

“Un confronto sincero, toccante tra due persone che hanno a cuore le sorti dei calabresi e che vogliono fare tutto il possibile per ridare una speranza a tutti. Il Vescovo mi ha ricordato le parole di Monsignor Montini, futuro Paolo VI, quando era a capo della Diocesi di Milano, che diceva: Prima di pensare a creare una società cristiana, dobbiamo pensare a creare una società. Ecco è quello che bisogna fare anche qui, ricostruire un tessuto sociale che oggi è lacerato, occuparsi delle necessità della gente per i dare fiducia e speranza a chi non si aspetta più niente”. L’incontro è terminato con la benedizione di Sua Eccellenza Schillaci a Amalia Bruni.