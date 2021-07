Catanzaro GeneRosa, le donne del nuovo centrosinistra pronte per le prossime comunali

“A Palazzo De’ Nobili, in vista delle prossime elezioni amministrative per il comune di Catanzaro, al tavolo del “Nuovo Centro sinistra”, – si legge in una nota – le donne continuano ad affacciarsi, con l’obiettivo di fornire il proprio contributo in più settori e per varie tematiche. Donne che operano maggiormente in ambito sociale, ambientale e scolastico. Insieme a Caterina Sirianni (ex coordinatrice provinciale di Italia Viva), già seduta al tavolo da luglio del 2020, si definiscono “attiviste politiche” ideologicamente di Sinistra. Nasce così il nuovo gruppo, denominato “CatanzaroGeneROSA”.