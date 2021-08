Amalia Bruni: Mandiamo a casa i corrotti e i collusi col malaffare

Amalia Bruni, candidata alla guida della Regione Calabria con la coalizione del Centrosinistra, dopo le notizie che vedono coinvolti in inchieste giudiziarie esponenti politici lancia un appello: Naturalmente bisognerà attendere i riscontri della magistratura ma ora io dico che dobbiamo lasciarci alle spalle anni di malgoverno e di malaffare, chiedo a tutti i calabresi onesti che sono la maggior parte di riflettere e di imboccare la strada del cambiamento reale perché finalmente possiamo ripristinare la legalità nella nostra Regione. Ora abbiamo l’occasione per farlo, mandando a casa i corrotti e i collusi col malaffare”. Lo dice Amalia Bruni in una nota diramata dal suo ufficio stampa.