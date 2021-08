Interruzione acqua Lido, Longo: Sorical non ha avvisato il Comune

Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo:

“La Sorical ha interrotto l’erogazione dell’acqua potabile per quasi tutta la mattinata nel quartiere Lido e non ha avvisato il Comune. Non è la prima volta che succede, ma mi auguro che questo spiacevolissimo inconveniente, che stavolta si è verificato in una caldissima giornata di agosto, non si ripeta mai più. Non è possibile, infatti, che la Sorical, nonostante il forte rapporto di collaborazione rinnovato nelle ultime settimane per contrastare gli allacci abusivi, se ne infischi in questo modo mettendo nei guai amministrazione e cittadini. Ringrazio, per il lavoro svolto nelle ore dell’interruzione, tutto il personale dell’ufficio Acquedotti del Comune per aver fatto il possibile per limitare al massimo questi gravi disagi alla cittadinanza che non sono stati causati dall’amministrazione”.