Apertura campagna elettorale, Amalia Bruni: “Siamo partiti col piede giusto”

“Sono rimasta impressionata positivamente dal calore e dall’entusiasmo che ho trovato ieri sera all’apertura della mia campagna elettorale a Lamezia Terme. Lo confesso, mi sono anche commossa per la vicinanza e l’affetto che ho riscontrato. Un vero e proprio bagno di folla. Grazie a tutti. E grazie anche agli amici della coalizione che mi sostengono, abbiamo dimostrato che stiamo costruendo una squadra di persone perbene che hanno a cuore solo il futuro dei cittadini calabresi. Da qualche parte si tenta di far passare la presenza di problemi o incomprensioni tra di noi ma sono solo bugie e la bella serata di ieri dimostra che la gente ci apprezza e la nostra squadra è coesa. Siamo partiti col piede giusto, ora dobbiamo solo continuare così per raggiungere l’obiettivo”. Lo afferma in una nota Amalia Bruni, candidata alla guida della regione per il Centrosinistra.