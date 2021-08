Le richieste anti assembramento di Sica: istanza al sindaco

Il consigliere comunale di Soverato Vittorio Sica ha presentato istanza al sindaco in cui chiede un’ordinanza che fissi per le ore 2 l’orario massimo per tutte le attività che non si trovano sul lungomare e l’apertura dei parcheggi nei pressi delle scuole da gestire con gli ausiliari del traffico.

“Ritengo siano misure indifferibili con cui si contribuirebbe: a prevenire assembramenti nelle zone della movida ora allargate a Corso Umberto evitando situazioni di disturbo alla quiete pubblica e pericolo (risse sfiorate) per la pubblica incolumità (vetri) e la pubblica igiene (fluidi di ogni tipo a deturpare ogni angolo). Daremmo, inoltre, finalmente la possibilità ai residenti di una pur minima fascia oraria di riposo; ad evitare o limitare ingorghi nella zona centrale favorendo una più comoda possibilità di parcheggio, una migliore fruibilità pedonale ed un minimo di entrata comunale. Anche solo €1,00 al giorno avrebbe il suo ritorno, magari per ottimizzare manutenzione stradale”.