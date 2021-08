Verso l’apertura della Rems di Girifalco. Costanzo: “Adesso concorsi pubblici trasparenti per l’assunzione del personale”

Sergio Costanzo, documenti alla mano, della Rems se n’è occupato da sempre. Fin da quando, allora consigliere provinciale, sposò l’idea lanciata dall’ex vicesindaco Salvatore Vonella di individuare il complesso monumentale, quale sede della residenza regionale per l’esecuzione delle misure di sicurezza in vista del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Ora, che siamo ad un passo del definitivo avvio del progetto, il consigliere comunale di Catanzaro, capogruppo di Fare per Catanzaro, candidato Udc alle elezioni regionali d’autunno, interviene per sostenere la battaglia di legalità e trasparenza portata avanti in questi mesi e anni dal Comitato Emergenza Sanità di Girifalco. “Ora si avviino al più presto le procedure concorsuali pubbliche e trasparenti – afferma – per l’assunzione del personale specialistico e non che prenderà servizio alla Rems di Girifalco”.

Aggiunge infatti Costanzo: “Ha ragione e io ne sostegno pienamente l’azione, il Comitato Emergenza Sanità, quando auspica che, per una volta, Girifalco sia al centro non solo di questo progetto di rilancio della Psichiatria, che storicamente ha sede qui, ma anche un esempio virtuoso di buone pratiche amministrative, a cominciare, naturalmente, da procedure rigorose, trasparenti e pienamente legali per l’assunzione del personale della Rems”.

“La grande tradizione girifalcese nella cura delle patologie psichiatriche dovrà rappresentare il punto da cui ripartire, se si vuole davvero rilanciare il territorio. Girifalco – conclude – merita di riappropriarsi di quel ruolo di primo piano che aveva nel panorama sanitario regionale e che la politica degli anni passati le ha ingiustamente sottratto”.