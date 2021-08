Accordo Abramo-Udc, Pisano: “Ha trionfato il buon senso”

Il consigliere Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro con Abramo ha commentato la notizia relativa al punto di incontro trovato tra il sindaco Sergio Abramo e l’Udc: ““Se le formiche si mettono d’accordo possono spostare un elefante. Il centrodestra catanzarese, se volesse, potrebbe identificare in questa massima il prossimo futuro. L’estate è fatta anche per le valutazioni, gli approfondimenti, i confronti schietti. Un centrodestra unito che governi e, naturalmente, che sia capace di affrontare le prossime, necessarie sfide”.

“L’entrata a tutti gli effetti in maggioranza del partito dei cristiani democratici, l’Udc, non può passare inosservata. Ritengo – si legge nella nota- che abbia trionfato quel buon senso utile, finalmente, a mettere da parte le beghe e la retorica. La politica è da sempre anche compromesso e il compromesso, in questo caso, ha prevalso perché mira al progresso. Se qualcuno pensa che le due deleghe assegnate a consiglieri possano essere una forma di mercato elettorale sbaglierebbe di grosso, consapevole di essere una cicala, non di certo una formica. Il candidato governatore di centrodestra, in una sua intervista, ha tracciato una soluzione politica unitaria e universale, e il sindaco di Catanzaro, sulla stessa linea d’onda, è stato il principale attore l’instancabile guida politica del centrodestra provinciale e cittadino”.

“Nessuno – conclude – può sottrarsi a questo genere di valutazione, tantomeno negarla, altrimenti rischierebbe di dar credito alle cicale e, ancora, di scomparire dallo scenario politico sul piano regionale e nazionale. Catanzaro e il suo centrodestra hanno bisogno di uomini e donne mosse dall’unico e comune intento di preservare e migliorare le condizioni sociali dei loro concittadini. E di difendere le proprie radici e il regionalismo che passa e abita nella città capoluogo di regione”.