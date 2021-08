 “Pari opportunità e politiche della famiglia”, il ministro Bonetti ne parla a Catanzaro

“Pari opportunità e politiche della famiglia”: sarà questo il tema al centro del dibattito in programma domani, venerdì 6 agosto, alle ore 16.30, presso l’Auditorium del Centro per la giustizia minorile della Calabria, in via Paglia 47 a Catanzaro, a cui parteciperà il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. L’iniziativa, promossa dall’Accademia calabrese dell’innovazione “Vento”, sarà aperta dai saluti istituzionali di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Diocesi di Catanzaro-Squillace e Presidente Conferenza Episcopale Calabra. Interverranno successivamente la senatrice Silvia Vono, componente della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere; Isabella Mastropasqua, Direttrice del Centro per la Giustizia Minorile della Calabria; Angela Paravati, Direttrice della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Sarà un prezioso momento di confronto istituzionale sulle politiche e sugli interventi in atto nel settore, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e di inclusione sociale sul territorio.

Al fine di rispettare le vigenti normative di cautela sanitaria, è necessario inviare richiesta di accredito da parte dei giornalisti tramite e-mail all’indirizzo rsvp@ventocalabria.it oppure telefonicamente al numero 327.0081463.