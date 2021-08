Federalismo fiscale, il sindaco Abramo all’attacco incassa largo sostegno, finanche bipartisan

Sergio Abramo è, come ormai sanno anche i muri di via Gelso Bianco, un sindaco uscente. In cuor suo, però, vorrebbe anche essere un sindaco ri-uscente, nel senso di riuscire a portare a termine l’impresa. E non è detto che, dal suo punto di vista, non ci riesca, chiediamo scusa per il bisticcio. L’impresa sarebbe, secondo le sue ultime parole nella giornata che ha voluto dedicare all’orgoglio dei maltrattati per effetto del mal posto federalismo fiscale, quello di regalare alla sua città il diritto di ricevere i fondi che legittimamente le spettano. E quindi più servizi, più diritti di cittadinanza. Più eguaglianza. Per far questo, per riuscire, ha l’umiltà e l’accortezza di chiedere aiuto alla stampa, alla quale affida il compito di ben presentare il problema e, con questo, allargare il cerchio del consenso intorno a quella che definisce la “battaglia di tutti, al di là delle appartenenze politiche, dei campanili, delle convenienze personali e di gruppo”.

La battaglia è, allo stesso tempo, semplice e terribilmente complicata. Semplice perché si tratta di attuare gli articoli 117 e 119 così come formulati nel riformato Titolo V della Costituzione. L’articolo 117 stabilisce che lo Stato definisca le funzioni fondamentali dei comuni e i livelli essenziali di prestazione con cui devono essere esercitate su tutto il territorio nazionale; l’articolo 119 che lo Stato metta a disposizione un fondo perequativo, da distribuire ai comuni in base a criteri di equità, destinato ad aiutare i territori più svantaggiati che non riescono a svolgere le funzioni fondamentali ai livelli di prestazione definiti. Terribilmente complicata perché trasferire i principi dalla carta, ancorché magna, sul territorio si è rivelata un’impresa molto faticosa che costerà ancora sudore, lacrime e, anche, un bel po’ di carta bollata. La lampadina nella testa di Abramo si è accesa vedendo una puntata di Report – ma lo sa il buon Sigfrido Ranucci? – su Rai tre, dedicata al tema del federalismo fiscale secondo le proiezioni di Openpolis, la fondazione che si prefigge di “raccogliere dati” per produrre informazioni utili e di qualità. La sinergia tra Report e Openpolis del novembre 2019 aveva chiarito come calcoli sbagliati avevano boccato il federalismo fiscale, che avrebbe dovuto portare a una migliore distribuzione delle risorse tra comuni e regioni, perpetuando e cristallizzando il divario interno. Alla stessa conclusione poi sono giunte fonti “indipendenti”, nel senso di non essere assoggettati a interesse di parte: la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato.

Da qui la decisione di commissionare a Openpolis – “per qualche decina di migliaia di euro”, specifica il sindaco Abramo – un’indagine sullo stesso tema focalizzata, però, sul comune di Catanzaro. I risultati, esposti con dovizia da Vincenzo Smaldore direttore editoriale di Openpolis, sono riportati in altra parte del giornale. Qui preme svolgere considerazioni più generali. A quasi venti anni dalla riforma del Titolo V, mentre con fatica, solo nel 2009 si sono individuate le funzioni fondamentali dei comuni – tra queste il trasporto pubblico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il sistema idrico, i servizi sociali, gli asili nido – lo Stato non ne ha ancora individuato i livelli essenziali di prestazione (Lep). Senza i Lep – afferma Openpolis -manca una definizione dei diritti dei cittadini in tema di servizi. E non viene attuata la Costituzione, che stabilisce che le risorse siano distribuite in base ai livelli essenziali di prestazione. Portando più risorse nei territori che ne hanno meno.

Obiettivo fallito, proprio in base ai calcoli sbagliati con cui si è applicato finora il federalismo fiscale, basandosi su un fabbisogno standard calcolato sulla spesa storica, un meccanismo perverso per il quale chi meno ha sempre avuto sempre meno riceverà. Openpolis, per esempio, stima in cinque milioni di euro quanto è arrivato in meno a Catanzaro negli ultimi quattro anni. Un impatto negativo sulla città e sul territorio. Per una città come Catanzaro garantire un livello minimo dei servizi essenziali equivale a dover ricevere 15 milioni di euro in più all’anno. Con i problemi conseguenti di cittadinanza negata. I dati su cui fare i conti sono disponibili solo dal 2017, diffusi dal Sose – Soluzioni per il Sistema Economico, una Società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia -.

“Il funzionamento dei fabbisogni standard – dice il direttore Smaldore – ci consente di capire quel che succederà nei prossimi anni. Da qui a 2030 abbiamo delle proiezioni ufficiali secondo le quali, ferme restando le cose, possiamo dire che da qui al 2030 Catanzaro riceverà sempre meno soldi attraverso il federalismo fiscale, un elemento da rendere pubblico per una valutazione consapevole da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica generale. Senza soldi non si possono avere servizi, senza servizi la cittadinanza è a rischio”.

Sergio Abramo da parte sua, è già partito all’attacco: “Abbiamo già fatto diffida al governo e allo Stato, faremo causa per il mancato trasferimento che si risolve in un mancato raggiungimento dei Lep, aggiornando e correggendo i dati che mandano i Comuni, molti compreso il nostro li sbagliano. Andremo avanti anche arrivando alla Corte costituzionale ed eventualmente alla Corte europea. Non è giusto che la Calabria e il Sud rimangano aree con deficit strutturali anche per le poche risorse trasferite dallo Stato. Reggio Calabria riceve 700 mila euro dallo Stato per gli asili nido, Reggio Emilia ne riceve 8 milioni e mezzo. I fondi vengono trasferiti secondo gli asili nido già esistenti sul territorio, non considerando che invece occorrerebbe l’inverso. Dopo la legge Calderoli del 2009, lo Stato avrebbe dovuto porre fine allo stillicidio in atto.

Visto e considerato che nessuno si è mosso, Catanzaro parte per prima. E non saremo soli. Mi hanno già chiamato Vibo, Cosenza Crotone, Reggio, Rende, insieme faremo questa battaglia, così come si sono espressi Upi e Anci. Lo stesso avviene con la Regione e con la sanità, secondo quanto documentato dalla Ragioneria dello Stato. Mentre c’è una spesa procapite media in Italia di 1920 euro, il cittadino calabrese ne riceve 1760. In totale per la Calabria significano 400 milioni di euro, e ricordo che siamo in regime di rientro per un debito stimato di 200 milioni. Mi sembra un motivo bastevole per una class action, certo dopo avere esperito incontri con i vari ministeri interessati”.

Su questa proposta Abramo ha incassato da subito il sostegno che, con parola frustra, si potrebbe definire bipartisan. Era accanto a lui il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che gli ha dato ampiamente manforte, svelando che nel suo bilancio non c’è un solo euro per finanziare gli asili nido, tanto per fare un esempio:

“La mia presenza vuole mandare un chiaro messaggio politico. Non può essere la battaglia di alcuni sindaci del Mezzogiorno, bisogna fare in modo che divenga la battaglia del Paese, al quale non conviene avere due Italie a diversa velocità”.

Accanto a Falcomatà la senatrice di Forza Italia Maria Tripodi, eletta a Reggio, spende parole di entusiastica adesione alla proposta del sindaco di Catanzaro:

“Abbiamo sbagliato tutti a presentarci a Roma con lamentosità, invece abbiamo bisogno di incisività. Sergio, hai avuto la lucidità necessaria per l’iniziativa, che parte da un comune come Catanzaro che è fiore all’occhiello nel panorama dei comuni del Sud. Assumere l’impegno di portarlo all’attenzione del parlamento e del governo, iI ministro Carfagna deve ricevere una delegazione dei sindaci del sud da te guidata, perché si possa fare una programmazione della Calabria valida fino al 2050”.

Sono intervenuti da remoto anche il direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napolitano, che conduce anch’egli da tempo una battaglia circostanziata sullo stesso tema (“Finalmente un’amministrazione del Mezzogiorno assume un’iniziativa meritoria e fondamentale”) e Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, con un intervento dai toni finanche drammatici: “Sul Pnrr, quando i fondi devono ancora arrivare, dico che sono spaventata. Non abbiamo capacità di spesa, i fondi quelli che arrivano a Vibo sono a rischio di mancata ricaduta sul territorio. Nel Comune siamo scesi a un numero di dipendenti inferiore a cento e molti di categoria A e con un solo dirigente. Ai lavori pubblici ho solo 2 dipendenti che devono pensare a tutto. Nel confronto Catanzaro è un’isola felice, Reggio ha preso la scialuppa di salvataggio (Il decreto Sostegni le ha assegnato recentemente 46 milioni di euro contro i 6 a Catanzaro e gli scarsi 1,3 a Vibo, ndr). Mi compiaccio con Falcomatà, ma anche Vibo vuole salire sulla scialuppa. Poi possiamo pensare alla spesa del Pnrr, ma se continua così non servirà a nulla, perché non siamo in condizioni di spendere”.

Altro capitolo questo, sulla qualità della spesa. Nel rispondere a Filippo Pietropaolo, consigliere regionale, Abramo si compiace con l’effeffe Spirlì per il raggiungimento dei target di spesa, ma non può fare a meno di chiedersi a cosa serve spendere i soldi se non portano nulla su occupazione e lavoro. C’è un’esigenza di migliore e più competente classe dirigente: “Siamo stufi di parlare in Regione con persone che capiscono poco o nulla”.

La conferenza stampa, che si è trasformata in un denso convegno a tema, ha visto il ritorno al microfono “amico” di Domenico Tallini. Il federalismo fiscale è figlio, secondo l’ex presidente del Consiglio regionale, di una classe politica di provenienza e impostazione prettamente nordista. C’è un pregiudizio fin troppo evidente finanche sule iniziative legislative che nascono al Sud: molte leggi sono impugnate dal governo solo perché prodotte dal Consiglio regionale della Calabria.

Nel pubblico, il consigliere regionale Libero Notarangelo, che ha ricordato i suoi interventi sul federalismo fiscale a Palazzo Campanella, e molti consiglieri comunali di Catanzaro. Quasi tutti della maggioranza (eccezion fatta per Vincenzo De Sarro), per dire il vero, e tra questi quasi tutti di stretta osservanza abramiana (qui l’eccezione è per Roberta Gallo”.