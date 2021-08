Bruni riunisce la coalizione: “Clima sereno, costruiremo una nuova Calabria”

“Stiamo lavorando in un clima costruttivo e sereno sugli ultimi punti del nostro programma dove ci sarà la massima attenzione su lavoro, sanità, scuola e ambiente ma non solo. La nostra volontà non è quella già vista in passato di scrivere per riempire fogli bianchi, il nostro paradigma è la credibilità e naturalmente vogliamo partire da un programma che sia credibile e totalmente realizzabile”.

Lo ha detto Amalia Bruni, candidata presidente della Regione Calabria per il centrosinistra al termine di una riunione con la coalizione che la sostiene nella sede del suo comitato.

“Insieme agli amici della coalizione – ha aggiunto Bruni – stiamo anche mettendo a punto un tour per girare tutta la regione, dando modo alla gente di parlare, di spiegare e di esprimere le loro idee. Il clima é buono, c’è tanto entusiasmo, soprattutto tra i giovani, il vento sta cambiando in favore di un rinnovamento reale e noi ascolteremo tutti perché, voglio dirlo sempre, insieme a tutti costruiremo la nuova Regione Calabria”.