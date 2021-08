Meno trasferimenti statali, Pd Catanzaro: “Abramo minaccia denunce ma supporta chi lo permette”

Abbiamo seguito la conferenza stampa sull’indagine Open Polis tenuta qualche giorno fa nell’aula consiliare della provincia di Catanzaro -scrive il Coordinamento cittadino PD Catanzaro- Per la verità i dati emersi sugli effetti distorti del federalismo fiscale sono più che risaputi e richiederebbero analisi molto più approfondite e di merito soprattutto in relazione alla mancanza di alcuni decreti attuativi.

Ma al di là di tutto, è l’intero impianto della distribuzione delle risorse nazionali a presentare numerose criticità perché parte da presupposti errati (come il criterio della spesa storica) dettati da volontà politiche ben precise. Ha comunque fatto bene il Sindaco a spostare l’attenzione sulla questione della diminuzione dei trasferimenti statali e sulla necessità di reagire a questa forte penalizzazione che colpisce tutto il Sud Italia. C’è però da dire che la riforma sul federalismo fiscale è da sempre stata un cavallo di battaglia del centro destra e in modo particolare della Lega. Tutti ricordano la posizione dei ‘padani’ da sempre orientata a drenare risorse destinate alle città del Mezzogiorno per favorire i territori settentrionali.

Questo disegno di creare due Italie, con un Nord ricco ed egoista e un Sud povero e abbandonato (cosa che sta avvenendo), è tutt’ora l’obiettivo principale di Salvini, ma la novità dei nostri anni e che questo progetto è supportato da tanti catanzaresi tra cui proprio il Sindaco Sergio Abramo che alle ultime elezioni regionali ha contributo apertamente all’elezione a consigliere regionale di Filippo Mancuso tutt’ora esponente della Lega e componente del gruppo in consiglio regionale.

Alla luce di queste e altre valutazioni, l’iniziativa del sindaco (per quanto meritoria) assume aspetti grotteschi perché da un parte minaccia ‘inutili’ denunce al Governo, dall’altra supporta quel partito che è il fautore proprio di ciò che va a denunciare.

A nostro avviso l’unico modo per risolvere il problema della disparità di trattamento tra le città del Nord e del Sud Italia è riscoprirsi una comunità nazionale unità e solidale, all’interno di un’Europa forte e sempre più coesa. In pratica tutto il contrario della propaganda leghista, di Abramo e del centro destra.