Ferro: “Fdi da sempre consapevole del valore dell’unità del centrodestra”

“Fratelli d’Italia è sempre stata consapevole del valore dell’unità del centrodestra. Un’unità vera, perché non costruita su logiche di potere ma su una condivisione di valori, di idee e di obiettivi programmatici, ai quali ciascun partito della coalizione ha portato il valore aggiunto della propria sensibilità e della propria identità. Un’unità costruita negli anni anche sulla lealtà e sul rispetto reciproco, a tutti i livelli, e questa base solida è quella su cui costruiremo anche il prossimo futuro in Calabria”.

E’ quanto afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che prosegue: “Ho apprezzato molto l’appello di Roberto Occhiuto, che ha riconosciuto l’importanza dell’apporto di Fratelli d’Italia non solo nella fase elettorale, ma anche in quella davvero impegnativa del governo di una regione complessa, che ha bisogno di scelte difficili e coraggiose, oltre che di una doverosa azione di trasparenza e legalità – di cui l’impegno per la presentazione di liste pulite è solo un tassello – che consenta di recuperare la reputazione della Calabria, ma soprattutto il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini”