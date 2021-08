Regionali, sondaggio Winpoll: oggi sarebbe testa a testa Occhiuto-Bruni, ma è molto ampia la fetta degli indecisi

Se si votasse oggi sarebbe un testa a testa Occhiuto-Bruni per le elezioni di Governatore. Questo almeno secondo un sondaggio dell’agenzia Winpoll sulla consultazione elettorale di ottobre pubblicato oggi da diverse testate online nazionali quali Huffigtonpost. Roberto Occhiuto è infatti al 35.8%, Amalia Bruni al 36.3, altri candidati (De Magistris ma non solo visto che parte delle interviste sono state realizzata prima del passo a lato di Tansi e Magorno) 27.9%. Ampia la fetta degli indecisi attorno al 38%.

L’indagine mostra un certo equilibrio anche nelle intenzioni di voto per le coalizioni ovvero 38.4% per il centrosinistra, 35.3% per il centrodestra. In tutto 1300 le interviste completate telefonicamente e realizzate dal 30 aprile al 4 agosto. Secondo il sondaggio solo il 46% degli interpellati conosce Amalia Bruni candidata di centrosinistra. Maggiore la popolarità degli altri due candidati Occhiuto 72% e De Magistris 85%.