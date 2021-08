Da Londra a Tokyo: i successi del Tricolore. Plauso del Psi

“Gli straordinari successi sportivi da Londra a Tokyo ci dicono che l’Italia è diventata una nazione multietnica”. Inizia così la nota del Psi che, in una nota, evidenzia: “L’Italia è sempre stata terra di transito e insediamento di popoli ed etnie di ogni origine fin dall’antichità. Negli ultimi decenni il flusso di arrivi dalla Europa dell’Est, Asia e Africa si è esteso ed intensificato. Oggi, esiste per l’Europa il problema dell’emigrazione e bisognerebbe sentire di più la Chiesa Cattolica con i numerosi interventi di Papa Francesco: “Ama il prossimo tuo come te stesso. Bisogna tutelare i migranti e garantire la loro accoglienza. Nessuno può rimanere indifferente alle tragedie umane, che continuano in diverse regioni del mondo. Non possiamo accettare mai, che chi cerca speranza per mare muoia senza ricevere soccorsi”.

“Molti nascono altrove, ma arrivano da noi, portandosi storie, culture, lingue e tradizioni. Tante democrazie, – si legge nella nota – in particolare gli USA, hanno affrontato, risolvendolo, questo problema negli ultimi 100 anni, quando gli emigrati erano in gran parte meridionali italiani. Oggi questa sfida riguarda noi. Si tratta della più grande opportunità, perché avere una comunità nazionale che attira persone significa disporre di più risorse. Anche lo sport suggerisce, che la loro integrazione può generare successi e lascia intendere quali e quante potenzialità vi siano in un’Italia multietnica e super integrata, fatta da atleti nati in tutte e cinque i continenti e dov’erano rappresentate tutte le regioni e le provincie autonome del Paese. Un italoamericano del Texas ed un nigeriano nato e cresciuto a Cremona, in particolare, hanno demolito anni di pregiudizi, nazionalismi, suprematismi, odio razziale, in poche parole hanno sconfitto l’ignoranza. I meridionali dovrebbero ricordare: l’ostilità del Nord verso il Sud, che seguì l’Unità d’Italia ed il razzismo contro il Mezzogiorno non solo da parte della Lega di Bossi e Salvini, ma di tutte le Regioni del Nord, ricche e prosperose, grazie ai sacrifici dei nostri lavoratori, costretti ad emigrare. Speriamo che, anche per gli ultimi successi sportivi, possa prevalere la coesione, l’incontro fra le diverse esperienze regionali e fra gli italiani per nascita e quelli per scelta e, favorire un’Italia multietnica come le più avanzate democrazie europee”.