Incendi, circolo Pd Lauria: “Politica non spegne incendi ma deve prendersi cura del territorio”

La politica è una cosa seria – scrive il circolo Pd Lauria di Catanzaro. La politica governa e amministra le cose. La politica sicuro non spegne incendi ma ha il dovere di fare prevenzione prendendosi cura del territorio. Eppure anche quando basta affacciarsi dalla finestra per capire quale sia la situazione del proprio territorio anche questo non serve a fare preoccupare l’amministrazione comunale per attivarsi nel merito.

In alcune parti della città piove cenere e fuliggine, l’aria è calda e irrespirabile, in alcuni quartieri manca l’acqua…che cosa bisogna attendere prima di agire? Stare vicino ai cittadini, quelli più vulnerabili, gli anziani è il compito di una politica e di una amministrazione all’altezza. Il silenzio non è la risposta giusta alle esigenze dei cittadini e dei cittadini temporanei (turisti).

Responsabilità e azione. Se non lo si è già fatto chiediamo che venga attivato con estrema rapidità il Centro Operativo Comunale C.O.C., per poter fronteggiare l’urgente necessità di dare risposta immediata all’emergenza incendi, ed idrica, che sta “avvolgendo” la nostra città. Il Sindaco attivi le prerogative di Protezione Civile che gli competono, attivando magari un numero verde dedicato per i cittadini vulnerabili, e non ricordandosi solo di “chiudere” le scuole alle prime piogge!