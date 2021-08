Abramo all’Asd Podere delle Carrozze: “Sarà autorizzato campo per sgambatura cavalli”

In risposta alla nota dell’associazione Podere delle Carrozze che in seguito agli ultimi episodi di incendi si lamentava di essere stata per due volte beffata, dai roghi e dalla burocrazia il sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo risponde che “in un momento di emergenza si è pensato di dare riparo ai 20 cavalli. Entro pochi giorni la stessa associazione potrà usufruire di uno dei due campi per la sgambatura dei cavalli a cui faceva riferimento, ho autorizzato il settore competente della Provincia a procedere in tal senso”.