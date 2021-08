Acqua, Pitaro: atteggiamento omissivo società A2A

“A seguito della mia richiesta di intervento immediato sulla mancata erogazione di acqua da parte di A2A, l’Assessorato regionale all’Ambiente ha fissato un incontro martedì 18 agosto in Cittadella regionale insieme al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese e alla A2A spa”. Lo annuncia il consigliere regionale Francesco Pitaro “che nei giorni scorsi – é detto in un comunicato – aveva inoltrato un’istanza al Presidente della Regione, all’Assessore alle Politiche agricole e all’Assessore all’Ambiente in seguito alla segnalazione da parte del Consorzio degli ingenti danni che l’atteggiamento omissivo della società di distribuzione sta causando a tante aziende agricole calabresi”.

“A fronte dell’obbligo di erogare 24,6 milioni di metri cubi di acqua nel periodo “siccitoso” (giugno/settembre di ogni anno) – afferma Pitaro – la società A2A sta erogando una quantità di acqua notevolmente inferiore. Bisogna trovare con immediatezza una soluzione per garantire, soprattutto in questo periodo di caldo estremo, il rilascio della dovuta quantità di acqua secondo gli accordi e le convenzioni in essere. Colture e coltivazioni non devono più subire gli effetti negativi di scelte scellerate, ma devono essere tutelate per consentire ai consorziati e alle aziende agricole di svolgere il loro lavoro in condizioni ottimali”. (ANSA).