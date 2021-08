Catanzaro, perché si stanno demolendo le basole di corso Mazzini?

“La città di Catanzaro è la periferia dell’Impero? Lo domandiamo al sindaco Sergio Abramo, che come afferma qualche consigliere no-balneare, ci mette sempre la faccia”. Lo scrive in una nota stampa l’associazione “I Quartieri”.

“Non abbiamo alcun dubbio – continua l’associazione – sulla concretezza del sindaco Abramo, purtroppo dispersa nel tempo perché impegnato in altri obiettivi ed anche perché circondato dalla nullità assoluta, un fatto che ne ha spento la scintilla , forse.

Oggi, a distanza di poche ore dallo scempio che ha distrutto la pineta di Siano, c’è in ipotesi un altro tentativo di distruzione di un altro patrimonio della città, che tanti anni addietro è stato un’azione di buona amministrazione proprio del sindaco Abramo e, proprio per questo ne chiediamo contezza e certezze. Si stanno effettuando lavori su Corso Mazzini, altezza Convitto Galluppi e, da quanto si vede è in atto la distruzione delle basole che sono diventate la caratteristica del nostro centro storico”.

“Ci domandiamo – conclude la nota – e domandiamo all’assessore ai Lavori Pubblici ed al sindaco Abramo, dopo verranno ripristinati a regola d’arte i siti interessati dai lavori, oppure saremo costretti a registrare un altro scempio? Giusto un interrogativo da clima balneare…”