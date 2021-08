De Magistris: “I sondaggi? Non esistono, esistono solo le vittorie”

“Esistono sondaggi che non esistono ed esistono vittorie entusiasmanti che fanno la storia – afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria – È la mia quarta campagna elettorale sempre alla ricerca di preferenze partendo dal basso, mai da nominato. Nei sondaggi mi hanno dato sempre ultimo e perdente, non so perché, forse perché non appartengo a nessuno, ma va bene così perché porta bene avendo poi sempre vinto. Nella cabina elettorale le calabresi e i calabresi faranno la rivoluzione con la matita e così libereremo la Calabria da una mala politica che ha distrutto diritti e sviluppo”.