Emergenza incendi, Spirlì scrive ai sindaci calabresi

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha scritto ai sindaci dei Comuni calabresi per invitarli a dare massima diffusione al manifesto con cui, lo scorso 8 maggio, in seguito all’approvazione del Piano regionale contro gli incendi boschivi, lo stesso presidente rendeva noti i divieti e le prescrizioni, in vigore dal 15 giugno al 30 settembre, per il contrasto ai roghi.

Leggi anche fuoco e devastazione Emergenza incendi, Abramo chiede una riunione a Spirlì per la conta dei danni

Secondo le rilevazioni di Azienda Calabria verde, dall’1 al 12 agosto 2021, in regione si sono verificati 1.408 incendi (guarda la mappa degli incendi scoppiati).

Il dirigente generale dell’Uoa Forestazione, Salvatore Siviglia, con due diverse note (10 e 12 agosto), ha disposto l’impiego di tutto il personale di Calabria verde e dei Consorzi di bonifica a supporto delle attività di spegnimento degli incendi, anche nei giorni pre-festivi e festivi del 14 e 15 agosto.

In totale, la Regione Calabria, per far fronte all’emergenza in corso, ha mobilitato circa 3mila operai forestali.