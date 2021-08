Acqua, A2A: “Piena disponibilità a collaborare con la Regione”

“In relazione alle richieste del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese di maggiori rilasci ad uso irriguo, nonché alla necessità di garantire la disponibilità oltre il breve periodo per Sorical di volumi idrici adeguati per l’uso potabile, A2A conferma la piena disponibilità a cooperare con l’Amministrazione regionale della Calabria per la ricerca di una soluzione di equilibrato contemperamento delle diverse esigenze, e a tal fine parteciperà alla riunione convocata dalla Regione nella mattinata di mercoledì 18“. Lo rende noto la stessa società in una nota.