Amalia Bruni, Destra capitanata dal duo Spirlì/Occhiuto incapace di governare e intollerante alle regole

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione: La destra che governa i calabresi è la peggiore d’Italia, immobile, incompetente e incapace. In ritardo su tutto, sulla normalità come sull’emergenza degli incendi, sui bisogni della gente, sulla carenza d’acqua e sulla salute pubblica. Dove non perde tempo è quando per ottenere un tornaconto elettorale il ticket Spirlì/Occhiuto anticipa l’apertura della stagione venatoria o lancia in mare, vedi la Lega, migliaia e migliaia di volantini di propaganda avvolti nella plastica che contribuiscono a inquinare un mare già sotto pressione perché i depuratori che dovrebbero pulirlo o non funzionano o non sono adeguati con un danno gravissimo al comparto turistico, uno dei più vitali per la nostra economia. In compenso-si legge in un comunicato stampa a sua firma – i turisti potranno farsi un bagno tra i volantini e la plastica che la Lega ha deciso di regalare alle coste calabresi, utilizzandole come una pattumiera naturale. I cittadini hanno la possibilità di mandarli a casa. Tutti insieme costruiremo la Nuova Calabria”