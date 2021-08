Corsi: “Non impedire con barriere il deflusso dall’area spettacolo serale al Bioparco”

“Lodevole l’opera di manutenzione in atto al Parco della Biodiversità Mediterranea ed encomiabili le serate musicali e di spettacolo in cartellone”. Scrive in una nota il consigliere comunale del gruppo Misto Antonio Corsi. “Ben venga tutto ciò che movimenta in senso intelligente e partecipato l’andamento di una estate problematica sotto diversi punti di vista per i cittadini catanzaresi. Accanto a questo sincero apprezzamento, mi corre l’obbligo, però, di segnalare l’incresciosa abitudine messa in atto dall’organizzazione degli spettacoli serali di sbarrare con barriere, sia pure mobili sia pure in legno, gli accessi all’area dell’anfiteatro per motivi presumibilmente legati alla fruizione a pagamento delle performance artistiche.

Nulla da ridire su questo, ovviamente. Non si vuole entrare nel merito dei rapporti convenzionali tra l’impresa privata e la gestione del bene pubblico. Ciò che qui preme è ribadire che la primaria esigenza è sempre la salvaguardia della sicurezza in occasione degli eventi in luogo pubblico, come ci insegnano non dimenticati episodi spiacevoli e finanche tristi in altre realtà urbane. Gli accessi di afflusso e di reflusso dalle aree devono essere sempre garantiti.

Non mi pare che ciò succeda nelle serate di spettacolo al Parco della Biodiversità, dove le barriere potrebbero impedire ad anziani, bambini e non autosufficienti il rapido defluire da un qualsiasi evento negativo o anche per sopravvenute esigenze personali. Invito perciò l’Amministrazione provinciale e l’organizzazione degli eventi ad affrontare e risolvere l’inconveniente segnalato, così come chiedo – conclude il consigliere Corsi – una verifica dello stato della sicurezza al Corpo dei vigili del fuoco che avranno dato il nulla osta all’allestimento dell’area in funzione del programma concordato”.