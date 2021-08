Elezioni regionali De Magistris: “Non esiste ritiro mia candidatura”

“Ho apprezzato la presa di distanza di Mario Oliverio dai vertici del commissariato partito democratico calabrese. Voglio però ribadire a lui e a tutti, per l’ennesima volta, che non esiste nessuna possibilità di un ritiro della mia candidatura e della nostra coalizione. Noi non siamo tra l’altro nel recinto di un centro sinistra asfittico. Siamo oltre. Parliamo a tutte le calabresi e a tutti i calabresi. Stiamo lavorando per rompere un sistema politico terribile che ha devastato diritti e speranze e vogliamo garantire un futuro florido alla Calabria con un governo di persone oneste, libere, competenti e coraggiose. Rappresentiamo l’alternativa che parla al popolo e che renderà protagonista la gente che vuole passare senza più paura dal ricatto al riscatto. Chi vuole il cambiamento e ama la Calabria ci sostenga senza se e senza ma e noi non tradiremo la fiducia”. Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria, dopo che Mario Oliverio aveva invitato lui e la candidata del di centrosinistra e M5S Amalia Bruni a fare tutti un passo indietro per individuare una candidatura unitaria.