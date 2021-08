Museo carrozze, Abramo: “Stupiscono dichiarazioni famiglia De Paula. Nostro interesse salvaguardare un patrimonio”

In riferimento alle dichiarazione della famiglia De Paula sindaco Sergio Abramo invia la sua replica che pubblichiamo intergalmente. “Ho letto le dichiarazioni rilasciate dalla famiglia De Paula in merito all’ipotesi di messa in sicurezza del patrimonio custodito nel Podere delle carrozze. Stupisce, per certi versi, la posizione assunta dai proprietari dei beni rispetto ad una proposta che l’amministrazione aveva formulato, in tempi rapidissimi, per salvare e trovare una collocazione temporanea alla collezione delle carrozze che, pur essendo privata, rappresenta un patrimonio di grande valore per tutta la città.

Avevo avuto già modo di ribadire, nelle scorse settimane, che l’amministrazione non ha, allo stato attuale, una sua sede espositiva idonea per ospitare in modo permanente il museo delle carrozze. Nell’attesa di poter reperire i finanziamenti necessari allo scopo, e visto il precipitarsi degli eventi a seguito degli incendi che hanno danneggiato anche la struttura del podere, ad ogni modo abbiamo avanzato alla famiglia De Paula la proposta di collocare, in via temporanea, l’intera collezione in una sede sicura. Un passaggio che richiede a monte, necessariamente, un atto di donazione o di comodato d’uso gratuito dei beni privati, anche solo per un congruo numero di anni, per poter impegnare somme dell’amministrazione. Visto, inoltre, l’interessamento registrato con la presentazione di una mozione in Consiglio comunale, sulla questione l’amministrazione si è impegnata ad individuare tutte le possibili soluzioni, entro i limiti che le competono, anche per le disponibilità finanziarie.

Nel prendere atto della volontà della famiglia, ribadisco che la nostra attenzione è volta, unicamente, a salvaguardare quello che è un patrimonio storico e culturale della città”.