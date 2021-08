Nuovi progetti comunali per chi percepisce il Reddito di cittadinanza

La giunta comunale, nella riunione presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha dato anche il via libera all’integrazione dell’elenco dei PUC-Progetti di utilità collettiva rivolti ai percettori di Reddito di Cittadinanza. La proposta, predisposta dal settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, è stata relazionata dall’assessore Rosario Lostumbo. “Con questo provvedimento, si arricchisce il catalogo dei progetti promossi dal Comune per favorire la partecipazione dei beneficiari del RdC ad attività utili alla collettività nei diversi ambiti”, afferma l’assessore. “Alla base della misura di sostegno al reddito, la legge condiziona, infatti, l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

I PUC, in tal senso, sono stati strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’Impiego o presso il Servizio sociale professionale del Comune. Il catalogo dei progetti – conclude Lostumbo – si è ora incrementato con quello presentato dal settore igiene ambientale, concernente attività di supporto alla campagna vaccinale contro il coronavirus. L’obiettivo è di partire, entro settembre, con questa prima parte di attività che prevede l’assistenza e il supporto agli operatori impegnati nell’hub vaccinale dell’ex Ente Fiera”.

L’elenco, già approvato nei mesi scorsi dalla giunta, comprende inoltre i progetti di: Riordino archivio cartaceo e verifica numerazione civica (settore Servizi Demografici-Statistica); Catalogazione beni comunali (settore Patrimonio); Accoglienza e sorveglianza alunni pre-post scuola (settore Pubblica Istruzione); Bibliofilia: biblioteca per tutti (settore Cultura). Il catalogo sarà disposizione non solo degli operatori sociali accreditati, ma anche degli operatori del Centro per l’impiego di Catanzaro.